***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/01/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevinden ayrılmasıyla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği sona eren Alper Yücel yerine, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Taliye Yeşilürdü Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116188BIST