***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.02.2023 21:59
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevinden ayrılmasıyla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği sona eren Alper Yücel yerine, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Taliye Yeşilürdü Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116188
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
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|Önceki Kapanış
|: 5.149
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5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
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18,9095
En Düşük
18,8123
18:0520,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0407
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,1977
En Düşük
19,9165
18:051.108,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.108,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.109,82
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8744
|18,8798
|% 0,04
|
|Euro
|20,0080
|20,0491
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6715
|22,7852
|% 0,06
|
|Frank
|20,1931
|20,3148
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0168
|5,0420
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.566
|7.645
|4,00
|
|Yarım
|3.696
|3.741
|2,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.870
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|0,00
|
|B. Petrol
|80,48
|80,48
|0,02
|