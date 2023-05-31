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***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.05.2023 09:16
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU 'ndan boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyesi görevlerine, Sn. Alp Reşat ÇAPA'nın atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154828


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