***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu tarafından, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU 'ndan boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyesi görevlerine, Sn. Alp Reşat ÇAPA'nın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154828BIST