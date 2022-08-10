***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [PEGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıPERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi10/08/2022Sıra Açma Başlangıç Tarihi10/08/2022Sıra Açma Saati16:45AçıklamalarPEGYO.E sırası şirketin finansal raporlarının KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi sebebiyle saat 16:45'te işleme açılacak, sırada 16:45-16:55 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 17:00'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054192BIST