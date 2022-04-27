***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:41
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024194
BIST
12:492.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -15,12
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
12:4914,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8267
En Düşük
14,7775
12:4915,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
12:49904,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,16
|Açılış
|: 904,28
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler12:47
|UFUK
|25,96
|1.432.914
|% 10,00
|
|PKART
|17,11
|11.725.405
|% 9,96
|
|DAGHL
|34,00
|1.542.716
|% 9,61
|
|ACSEL
|47,14
|48.563.964
|% 9,32
|
|LIDER
|23,18
|247.526.802
|% 8,22
|
|EUHOL
|2,55
|38.598.129
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,27
|54.400.388
|% -7,15
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|DOKTA
|27,50
|450.891
|% -5,17
|
|VAKKO
|12,65
|8.306.928
|% -5,10
|
|THYAO
|38,66
|1.801.744.486
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,53
|1.074.102.326
|% -0,82
|
|EREGL
|33,40
|1.052.369.428
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,84
|877.929.064
|% -2,02
|
|SISE
|17,41
|864.689.610
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,59
|552.722.248
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,84
|877.929.064
|% -2,02
|
|ODAS
|2,36
|281.243.820
|% -0,42
|
|TSKB
|1,86
|169.322.945
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,53
|1.074.102.326
|% -0,82
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8191
|14,8220
|% 0,16
|
|Euro
|15,7307
|15,7419
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,6096
|18,7029
|% 0,33
|
|Frank
|15,3211
|15,4134
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9391
|3,9589
|% 0,17
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-9,86
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|6.017
|6.108
|-28,00
|
|Tam
|5.992
|6.142
|-26,12
|
|Yarım
|2.896
|2.971
|-12,64
|
|Çeyrek
|1.453
|1.485
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,70
|