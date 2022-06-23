***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2022 15:27
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038880
BIST
15:302.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,21
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
15:3017,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0300
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
15:3018,2804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0497
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
15:301.022,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.022,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler15:30
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|295.173.067
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,28
|5.105.697
|% 9,22
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,55
|1.965.545.049
|% -0,96
|
|SISE
|21,90
|1.104.208.602
|% -1,35
|
|EREGL
|27,92
|988.198.309
|% -0,99
|
|SASA
|45,28
|919.598.285
|% 0,40
|
|ODAS
|3,31
|887.947.252
|% 5,08
|
|ODAS
|3,31
|887.947.252
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,85
|633.869.615
|% -1,42
|
|TSKB
|2,23
|223.348.300
|% -1,33
|
|AKBNK
|8,91
|820.705.808
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,63
|198.906.430
|% -0,38
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3615
|17,3698
|% 0,17
|
|Euro
|18,2555
|18,2804
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,2012
|21,3076
|% 0,11
|
|Frank
|17,9298
|18,0378
|% -0,11
|
|Riyal
|4,6133
|4,6365
|% 0,24
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-36,00
|
|Tam
|6.794
|6.889
|-29,00
|
|Yarım
|3.336
|3.369
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,20
|