***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2022 10:33
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045279
BIST
14:512.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,01
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
14:5117,4847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0608
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
14:5117,5003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0654
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
14:51963,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -7,78
|Açılış
|: 963,40
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
960,73
BIST En Aktif Hisseler14:51
|DOAS
|91,35
|176.645.054
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.482.784
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|36.487.499
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,28
|9.406.750
|% 9,20
|
|RTALB
|8,50
|112.315.726
|% 8,56
|
|SILVR
|22,04
|4.297.778
|% -9,97
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|GZNMI
|44,70
|16.992.511
|% -6,21
|
|GESAN
|53,20
|270.016.126
|% -5,92
|
|DAGHL
|23,60
|6.946.192
|% -5,68
|
|THYAO
|48,82
|2.499.057.494
|% -0,77
|
|SISE
|20,70
|776.716.343
|% -0,58
|
|ODAS
|3,28
|664.343.810
|% 7,54
|
|EREGL
|26,02
|609.593.202
|% 0,15
|
|KARSN
|7,29
|567.444.930
|% 5,50
|
|ODAS
|3,28
|664.343.810
|% 7,54
|
|EKGYO
|2,96
|506.007.261
|% 5,34
|
|ADESE
|0,75
|61.168.891
|% 2,74
|
|KARSN
|7,29
|567.444.930
|% 5,50
|
|TSKB
|2,08
|146.831.302
|% 4,00
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4790
|17,4847
|% 0,35
|
|Euro
|17,4920
|17,5003
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,6028
|20,7061
|% -0,13
|
|Frank
|17,7041
|17,8107
|% 0,00
|
|Riyal
|4,6435
|4,6668
|% 0,46
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-19,97
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|6.545
|6.644
|-23,00
|
|Tam
|6.573
|6.681
|-52,00
|
|Yarım
|3.203
|3.254
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.626
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-2,11
|
Seans Raporu
14:51
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15:06RTALB
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