***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 15:04
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072856
BIST
17:123.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 26,51
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:1218,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:1218,2240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1048
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:12976,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,86
|Açılış
|: 976,62
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GESAN
|149,60
|547.519.925
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|420.076.863
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|179.904.978
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.939.948
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|301.441.821
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,07
|18.164.031
|% -7,44
|
|AKFGY
|4,14
|321.202.265
|% -6,55
|
|KIMMR
|6,75
|7.820.751
|% -6,51
|
|ODAS
|7,83
|5.136.047.646
|% -6,45
|
|PEGYO
|2,44
|34.992.795
|% -5,43
|
|THYAO
|97,20
|5.518.240.031
|% -0,05
|
|ODAS
|7,83
|5.136.047.646
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,59
|4.840.404.764
|% 2,13
|
|AKBNK
|15,41
|4.733.118.932
|% 2,12
|
|ISCTR
|9,93
|3.778.249.146
|% 4,86
|
|ODAS
|7,83
|5.136.047.646
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,59
|4.840.404.764
|% 2,13
|
|EKGYO
|4,40
|1.866.325.638
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,93
|3.778.249.146
|% 4,86
|
|AKBNK
|15,41
|4.733.118.932
|% 2,12
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5857
|18,6008
|% 0,09
|
|Euro
|18,2130
|18,2240
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,8381
|20,9426
|% -0,68
|
|Frank
|18,4384
|18,5494
|% -1,00
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% -0,02
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|-16,52
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-11,25
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.638
|6.730
|-34,00
|
|Yarım
|3.234
|3.290
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,00
|91,00
|0,97
|