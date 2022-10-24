***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 12:34
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073540
BIST
12:473.977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 42,30
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:4718,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:4718,3086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0219
|Açılış
|: 18,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:47985,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,26
|Açılış
|: 985,21
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DITAS
|36,08
|10.037.411
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|365.802.296
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BTCIM
|42,76
|39.033.513
|% -9,98
|
|CONSE
|8,32
|667.411.868
|% -8,57
|
|YAPRK
|48,54
|35.532.630
|% -5,75
|
|SONME
|41,40
|16.081.446
|% -4,83
|
|TRCAS
|22,60
|127.419.173
|% -4,72
|
|THYAO
|99,30
|4.044.505.469
|% 1,38
|
|EREGL
|30,78
|2.473.014.099
|% 4,20
|
|KRDMD
|12,67
|1.933.883.751
|% 2,84
|
|SISE
|32,82
|1.504.048.137
|% 2,56
|
|SASA
|96,95
|1.381.776.316
|% 4,08
|
|EKGYO
|4,68
|1.219.044.242
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,67
|1.933.883.751
|% 2,84
|
|ODAS
|7,69
|1.018.149.988
|% -3,03
|
|TSKB
|2,88
|335.009.834
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,97
|228.075.225
|% 0,51
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6036
|18,6077
|% 0,14
|
|Euro
|18,2987
|18,3086
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9878
|21,0931
|% 0,23
|
|Frank
|18,4892
|18,6006
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,13
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,54
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-60,00
|
|Tam
|6.649
|6.750
|41,00
|
|Yarım
|3.240
|3.295
|15,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-1,31
|