***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.07.2023 14:09
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170388
BIST
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14:306.333
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 62,85
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
14:3026,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0177
|Açılış
|: 26,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
14:3028,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0394
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
14:301.625,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.625,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler14:28
|DESA
|15,07
|61.792.842
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|47.087.853
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|39.428.377
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.436.083
|% 9,99
|
|TETMT
|355,80
|5.532.690
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|59.750.799
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,15
|21.968.947
|% -9,99
|
|CANTE
|29,30
|1.043.325.661
|% -9,85
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|IHAAS
|24,86
|131.938.481
|% -7,93
|
|THYAO
|217,00
|5.014.256.417
|% 1,12
|
|SASA
|61,15
|4.249.470.818
|% 3,73
|
|KOZAL
|29,24
|3.991.469.225
|% 2,74
|
|ASELS
|63,05
|3.003.298.094
|% 2,35
|
|ASTOR
|79,70
|2.528.517.410
|% -1,91
|
|EKGYO
|8,49
|2.383.711.925
|% 1,31
|
|ADESE
|1,76
|378.250.715
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,96
|449.841.047
|% 2,42
|
|YKBNK
|13,17
|1.930.872.181
|% 1,39
|
|KOZAL
|29,24
|3.991.469.225
|% 2,74
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1007
|26,1060
|% 0,07
|
|Euro
|28,6907
|28,6970
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,6112
|33,7797
|% 0,46
|
|Frank
|29,4805
|29,6581
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9415
|6,9763
|% 0,09
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|11,53
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|10,33
|
|Cumhuriyet
|10.825
|10.989
|49,00
|
|Tam
|10.474
|10.672
|30,00
|
|Yarım
|5.237
|5.361
|16,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.680
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,46
|0,04
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,37
|
Seans Raporu
14:28
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