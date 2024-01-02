***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2024 15:32
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231355
BIST
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16:197.572
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 102,29
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1929,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2131
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1932,6315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0660
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:191.975,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 17,43
|Açılış
|: 1.975,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KONTR
|238,70
|1.010.352.084
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.587.215
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.355.811
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.284.165
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.202.565
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|568.383.467
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.073.049
|% 9,95
|
|THYAO
|235,50
|4.205.265.479
|% 3,02
|
|ASTOR
|103,20
|2.895.978.055
|% 9,44
|
|EREGL
|42,08
|2.738.199.223
|% 2,63
|
|YKBNK
|19,62
|2.367.392.893
|% 0,41
|
|SKBNK
|4,30
|1.040.347.392
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,09
|988.376.522
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,62
|2.367.392.893
|% 0,41
|
|QUAGR
|5,17
|568.383.467
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|411.014.040
|% 3,31
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7224
|29,7282
|% 0,73
|
|Euro
|32,6081
|32,6218
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4729
|37,6608
|% 0,11
|
|Frank
|34,8613
|35,0714
|% -0,31
|
|Riyal
|7,9026
|7,9423
|% 0,70
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|985,38
|987,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.088,80
|1.092,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,53
|2.066,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 3 artarak (% 1.43 ) 6, 666
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, UZERB, FORMT, MEDTR, CMBTN, OYLUM, PAMEL, AVGYO, FONET, KUYAS
-
16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QUAGR, EMNIS, SUWEN
-
16:32
MTRKS, BURCE, KBORU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:32
AKSA, ANELE, PEGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında