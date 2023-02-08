***PEGYO* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.02.2023 09:11
***PEGYO******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT, PEGYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111063
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
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4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
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18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,2433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 20,5900
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En Düşük
20,1288
10:421.139,34
En Yüksek
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|: 0,65%
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|Açılış
|: 1.139,34
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|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
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1.139,80
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|24.909.261
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.168,50
|67.956.930
|% 6,88
|
|AFYON
|8,35
|87.605.048
|% 6,51
|
|CMBTN
|534,90
|24.081.432
|% 5,57
|
|EUHOL
|1,62
|754.814
|% -10,00
|
|ALMAD
|3,42
|1.450.218
|% -10,00
|
|YEOTK
|48,60
|14.670.252
|% -10,00
|
|PRDGS
|5,67
|1.228.150
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|766.682
|% -10,00
|
|ASELS
|47,70
|355.009.787
|% -9,92
|
|THYAO
|115,00
|295.934.361
|% -9,59
|
|SISE
|36,52
|250.606.899
|% -5,92
|
|EREGL
|35,64
|235.187.775
|% -5,16
|
|AKBNK
|13,70
|172.901.118
|% -6,80
|
|EKGYO
|5,98
|102.981.606
|% -8,70
|
|YKBNK
|7,75
|118.811.584
|% -4,67
|
|GSRAY
|7,60
|81.595.605
|% -9,95
|
|ASELS
|47,70
|355.009.787
|% -9,92
|
|SISE
|36,52
|250.606.899
|% -5,92
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8309
|18,8327
|% 0,04
|
|Euro
|20,2410
|20,2506
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6733
|22,7870
|% 0,32
|
|Frank
|20,3863
|20,5091
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|11,54
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|6,15
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.729
|7.784
|29,00
|
|Yarım
|3.776
|3.809
|14,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.904
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,15
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,06
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