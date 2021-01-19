***PEGYO* *HDFGS* *DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.01.2021 09:17
***PEGYO******HDFGS******DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGKLB, HDFGS, PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/01/2021) HDFGS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/01/2021) PEGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/01/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903175
BIST
10:401.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,19
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.569
10:407,4528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0203
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:409,0288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0058
10:40441,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,72
|Açılış
|: 441,20
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:40
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.929.940
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|INVEO
|77,30
|25.692.355
|% -9,75
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|RODRG
|15,41
|681.324
|% -3,39
|
|SISE
|8,14
|984.016.870
|% 4,36
|
|THYAO
|13,61
|727.803.217
|% 2,87
|
|KRDMD
|7,22
|598.622.551
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,49
|296.243.189
|% -0,40
|
|EREGL
|15,79
|204.303.626
|% -1,00
|
|SISE
|8,14
|984.016.870
|% 4,36
|
|EKGYO
|2,49
|296.243.189
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,22
|598.622.551
|% -0,69
|
|YGYO
|2,17
|120.103.622
|% 9,60
|
|THYAO
|13,61
|727.803.217
|% 2,87
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4492
|7,4528
|% -0,27
|
|Euro
|9,0225
|9,0288
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,1103
|10,1610
|% -0,21
|
|Frank
|8,3358
|8,3861
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9825
|1,9924
|% -0,27
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,56
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|0,41
|