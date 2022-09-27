***PEGYO* *HMV* *GOLTS* *SEYKM* *HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.09.2022 09:09
***PEGYO******HMV******GOLTS******SEYKM******HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GOLTS, HUNER, PEGYO, SEYKM]
İlgili Fonlar [HMV]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065393
BIST
12:073.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 35,80
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.297
En Düşük
3.265
12:0718,4830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:0717,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0756
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:07971,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,64
|Açılış
|: 971,64
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:07
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|133.138.702
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|95.069.828
|% 9,95
|
|KONTR
|57,20
|269.311.776
|% 8,23
|
|ORCAY
|6,87
|30.022.102
|% 6,35
|
|ISGYO
|8,19
|7.346.602
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|845.902
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.155.741
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|766.782.035
|% -7,89
|
|ZOREN
|3,96
|578.696.741
|% -6,82
|
|TSKB
|2,50
|1.755.001.542
|% -4,58
|
|SASA
|67,95
|1.702.480.549
|% 2,41
|
|THYAO
|70,50
|1.422.216.802
|% 1,59
|
|YKBNK
|7,23
|1.341.289.772
|% 4,33
|
|GARAN
|19,47
|1.102.025.695
|% 1,04
|
|TSKB
|2,50
|1.755.001.542
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,10
|766.782.035
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,00
|803.825.231
|% 1,78
|
|YKBNK
|7,23
|1.341.289.772
|% 4,33
|
|ZOREN
|3,96
|578.696.741
|% -6,82
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4726
|18,4830
|% 0,04
|
|Euro
|17,7950
|17,8098
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,9013
|20,0011
|% 1,21
|
|Frank
|18,6310
|18,7432
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8979
|4,9225
|% 0,10
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,85
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,36
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.609
|6.691
|12,00
|
|Yarım
|3.215
|3.271
|3,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,18
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|1,61
|
Seans Raporu
12:07
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