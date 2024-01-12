***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.01.2024 08:56
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEGYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238726
BIST
'
18:107.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
0
En Yüksek
0
18:1030,0921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1044
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:1033,0269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:101.969,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YGYO
|3,49
|9.151.243
|% 0,00
|
|KUVVA
|45,32
|1.273.711
|% 0,00
|
|VAKKO
|78,70
|37.970.587
|% 0,00
|
|VESTL
|48,38
|138.657.965
|% 0,00
|
|VKFYO
|32,92
|27.225.078
|% 0,00
|
|YGYO
|3,49
|9.151.243
|% 0,00
|
|KUVVA
|45,32
|1.273.711
|% 0,00
|
|VAKKO
|78,70
|37.970.587
|% 0,00
|
|VESTL
|48,38
|138.657.965
|% 0,00
|
|VKFYO
|32,92
|27.225.078
|% 0,00
|
|THYAO
|246,70
|7.356.198.760
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,00
|
|EREGL
|43,90
|5.946.149.472
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,00
|
|KCHOL
|153,20
|4.470.870.114
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,60
|627.795.849
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0858
|30,0921
|% 0,35
|
|Euro
|33,0161
|33,0269
|% -0,01
|
|Sterlin
|38,3286
|38,5208
|% 0,47
|
|Frank
|35,1730
|35,3849
|% 0,37
|
|Riyal
|7,9997
|8,0398
|% 0,32
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|920,59
|921,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|992,55
|997,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,73
|2.036,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU