***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2022 09:02
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073212
BIST
12:033.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 15,63
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.916
En Düşük
3.888
12:0318,6041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
12:0318,1543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0538
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1424
12:03970,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,23
|Açılış
|: 970,05
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler12:03
|KTSKR
|44,90
|106.350.722
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|370.918.240
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|235.150.384
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|25.096.127
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.934.963
|% 9,99
|
|ETILR
|8,79
|53.423.974
|% -5,28
|
|MZHLD
|115,80
|52.542.904
|% -4,85
|
|SONME
|43,40
|7.157.880
|% -3,73
|
|DAGHL
|28,88
|12.679.793
|% -3,73
|
|SMART
|8,13
|14.061.039
|% -3,67
|
|THYAO
|98,25
|2.431.736.914
|% -0,81
|
|TUPRS
|374,40
|1.555.060.093
|% 1,68
|
|YKBNK
|9,62
|995.728.609
|% -0,72
|
|AKBNK
|15,69
|924.870.330
|% -0,38
|
|SASA
|88,60
|909.400.959
|% 3,93
|
|EKGYO
|4,51
|595.920.068
|% 0,22
|
|TSKB
|2,87
|344.306.292
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,98
|204.782.334
|% 3,66
|
|ISGYO
|7,27
|736.464.592
|% 9,65
|
|YKBNK
|9,62
|995.728.609
|% -0,72
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6007
|18,6041
|% -0,01
|
|Euro
|18,1449
|18,1543
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,6444
|20,7479
|% -0,89
|
|Frank
|18,3431
|18,4536
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,09
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,46
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-65,00
|
|Tam
|6.593
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.212
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|-1,00
|