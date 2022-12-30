***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 14:25
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091443
BIST
14:385.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 77,35
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.556
En Düşük
5.511
14:3818,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:3819,9984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 20,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
14:381.095,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.095,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TERA
|19,48
|3.058.828
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.648.196
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.885.451
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|366.910.602
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,48
|66.468.946
|% -9,03
|
|BRKVY
|37,06
|321.424.268
|% -5,89
|
|ASELS
|62,20
|6.968.141.619
|% 5,78
|
|TUPRS
|537,10
|4.097.447.715
|% 6,04
|
|THYAO
|143,50
|3.898.110.124
|% 0,84
|
|PETKM
|20,42
|3.097.593.325
|% 2,82
|
|KOZAL
|568,70
|2.669.078.032
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,77
|2.523.194.857
|% 1,74
|
|DOHOL
|10,59
|1.925.311.969
|% 4,44
|
|YKBNK
|11,99
|1.898.433.016
|% -0,08
|
|PETKM
|20,42
|3.097.593.325
|% 2,82
|
|ISCTR
|13,04
|1.767.926.280
|% 0,93
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7164
|18,7187
|% 0,07
|
|Euro
|19,9988
|20,0029
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4934
|22,6062
|% -0,06
|
|Frank
|20,2332
|20,3551
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9619
|4,9868
|% 0,04
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,54
|
|Cumhuriyet
|7.329
|7.440
|3,00
|
|Tam
|7.370
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.569
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,40
|0,02
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-0,13
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51INVEO
Yüzde 6.42 oranında artışla 31.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 642 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 5, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 67, 373.00 milyon TL de
-
14:50PRKME
Yüzde 5.52 oranında artışla 25.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 219 adet işlem
-
14:48EDIP
Yüzde 7.88 oranında artışla 12.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 764, 169 adet işlem
-
14:47TATGD
Yüzde 5.11 oranında artışla 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 576 adet işlem