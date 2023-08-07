***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.08.2023 13:35
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Yüksel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181408
BIST
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16:177.465
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 64,13
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1727,0136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0996
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1729,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0909
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:171.683,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.683,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|MIPAZ
|28,60
|25.496.015
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|259.266.324
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|MAALT
|720,00
|91.919.937
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,35
|336.181.761
|% -8,51
|
|SASA
|58,90
|5.061.096.739
|% -7,82
|
|ENSRI
|10,22
|114.414.163
|% -6,41
|
|THYAO
|263,90
|11.845.471.378
|% 6,07
|
|KLSER
|52,80
|5.089.448.508
|% 8,51
|
|SASA
|58,90
|5.061.096.739
|% -7,82
|
|SISE
|53,50
|3.454.301.040
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.384.584.690
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.384.584.690
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,81
|3.067.113.512
|% 2,42
|
|ADESE
|1,89
|292.375.371
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,11
|1.970.526.246
|% 0,31
|
|FZLGY
|15,64
|1.778.856.574
|% 7,20
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9921
|26,9976
|% 0,31
|
|Euro
|29,7201
|29,7371
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,3930
|34,5655
|% 0,52
|
|Frank
|30,7540
|30,9393
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1740
|7,2100
|% 0,30
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.059
|11.142
|38,00
|
|Yarım
|5.534
|5.597
|19,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-0,68
|
Seans Raporu
16:13
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16:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, ASTOR
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16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 68 artarak (% 0.74 ) 6, 641
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16:28
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