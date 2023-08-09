***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.08.2023 11:54
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Yüksel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182683
BIST
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12:147.479
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 67,19
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.482
12:1427,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
12:1429,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1526
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
12:141.675,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.675,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler12:13
|ERSU
|11,88
|185.860.141
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|12.092.969
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|857.617.435
|% 9,98
|
|EDIP
|14,44
|5.695.049
|% 9,98
|
|ONCSM
|197,40
|64.366.006
|% 9,97
|
|GOODY
|24,66
|30.051.342
|% -10,00
|
|ALCTL
|103,90
|179.787.612
|% -9,97
|
|LOGO
|80,50
|142.692.942
|% -8,57
|
|IMASM
|22,00
|1.483.295.483
|% -7,95
|
|SODSN
|37,10
|68.932
|% -7,25
|
|THYAO
|258,00
|5.478.681.332
|% -1,45
|
|EREGL
|40,70
|4.301.431.301
|% -0,68
|
|KONTR
|287,80
|2.775.216.350
|% 7,43
|
|ASTOR
|116,90
|2.434.010.693
|% 1,56
|
|TUPRS
|105,70
|2.297.913.260
|% 3,83
|
|YKBNK
|15,23
|2.220.742.762
|% 2,01
|
|EKGYO
|9,00
|1.019.307.265
|% 0,56
|
|EREGL
|40,70
|4.301.431.301
|% -0,68
|
|ASGYO
|20,26
|2.096.985.988
|% 9,93
|
|ISCTR
|16,57
|1.602.414.916
|% 2,09
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0175
|27,0457
|% 0,24
|
|Euro
|29,7031
|29,7176
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,3643
|34,5366
|% 0,21
|
|Frank
|30,7664
|30,9518
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1833
|7,2193
|% 0,18
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|5,32
|
|Cumhuriyet
|11.415
|11.587
|-22,00
|
|Tam
|11.143
|11.247
|-20,00
|
|Yarım
|5.580
|5.649
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.790
|2.825
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,55
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28KONTR
Yüzde 7.43 oranında artışla 287.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 927, 297 adet işlem
-
12:27GARAN
Yüzde 4.52 oranında artışla 50.40 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 268, 207 adet işlem
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 86 artarak (% 0.78 ) 8, 080
-
12:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
12:25XU100
Endeks 7, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 53, 822.00 milyon TL de