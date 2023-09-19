***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.09.2023 13:09
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Yüksel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196139
BIST
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13:297.722
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 41,64
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
13:2927,0291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
13:2928,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0510
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
13:291.682,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.682,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler13:27
|TETMT
|1.695,20
|2.352.938
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|11.459.676
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|43.222.618
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|409.150.650
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|33.718.500
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|149.850.309
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,50
|10.768.733
|% -9,91
|
|SODSN
|55,10
|1.386.382
|% -8,09
|
|ANGEN
|19,68
|383.620.019
|% -6,46
|
|BRSAN
|734,00
|1.445.349.293
|% -5,90
|
|SAHOL
|55,65
|4.944.111.024
|% -0,27
|
|THYAO
|220,20
|3.409.541.669
|% 0,96
|
|TUPRS
|142,50
|3.213.608.355
|% 2,89
|
|ISCTR
|21,92
|1.779.806.148
|% 0,46
|
|EREGL
|42,32
|1.614.570.145
|% 0,19
|
|EKGYO
|8,08
|890.799.551
|% -0,37
|
|SKBNK
|5,59
|568.756.938
|% -2,95
|
|SAHOL
|55,65
|4.944.111.024
|% -0,27
|
|KATMR
|1,94
|157.466.448
|% 0,52
|
|ISCTR
|21,92
|1.779.806.148
|% 0,46
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0276
|27,0339
|% 0,09
|
|Euro
|28,9469
|28,9593
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3896
|33,5570
|% 0,10
|
|Frank
|30,0330
|30,2140
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1856
|7,2216
|% 0,08
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,83
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|31,00
|
|Tam
|11.096
|11.167
|-47,00
|
|Yarım
|5.565
|5.606
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,29
|0,09
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|0,63
|