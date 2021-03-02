***PEGYO* *MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***PEGYO******MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MEGAP, PEGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPEGYO.E ve MEGAP.E sıraları finansal raporları geç göndermeleri nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sıralar saat: 10:40'ta işleme açılacak, 10:40 - 10:55 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve saat 11:00'den itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914419BIST