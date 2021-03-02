***PEGYO* *MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.03.2021 10:16
***PEGYO******MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP, PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E ve MEGAP.E sıraları finansal raporları geç göndermeleri nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmıştır. Sıralar saat: 10:40'ta işleme açılacak, 10:40 - 10:55 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve saat 11:00'den itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914419
BIST
11:301.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:307,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:308,7717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:30403,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,62
|Açılış
|: 403,59
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.349.594
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|15,00
|2.539.740.910
|% 8,70
|
|PGSUS
|93,80
|589.622.360
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,37
|578.379.511
|% 0,85
|
|KOZAL
|131,70
|518.092.034
|% -3,37
|
|SISE
|7,53
|482.165.407
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,37
|578.379.511
|% 0,85
|
|THYAO
|15,00
|2.539.740.910
|% 8,70
|
|SKBNK
|1,39
|186.658.010
|% -0,71
|
|PETKM
|5,45
|430.807.562
|% 1,30
|
|KRDMD
|6,98
|454.556.862
|% 1,16
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2925
|7,2967
|% 0,01
|
|Euro
|8,7652
|8,7717
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,1182
|10,1689
|% -0,04
|
|Frank
|7,9307
|7,9784
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9425
|1,9523
|% 0,18
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-5,41
|
|Altın Gr.
|403
|404
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|-0,75
|