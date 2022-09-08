***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.09.2022 14:06
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.09.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
03.08.2022 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulunda
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.`nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061401
BIST
14:333.493
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 89,77
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:3318,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
14:3318,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0763
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3217
En Düşük
18,2004
14:331.010,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.010,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.011,76
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:31
|VAKBN
|11,78
|1.209.695.352
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.334.880
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.216.543
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.730.046.248
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|42.861.170
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|10,01
|1.319.556
|% -4,30
|
|DGNMO
|3,39
|25.759.468
|% -4,24
|
|AKBNK
|15,79
|7.511.831.029
|% 0,64
|
|YKBNK
|8,36
|7.181.354.971
|% 6,63
|
|THYAO
|75,45
|4.312.206.396
|% 1,00
|
|ISCTR
|11,28
|3.808.153.988
|% 9,62
|
|EKGYO
|4,99
|3.173.865.141
|% 2,25
|
|YKBNK
|8,36
|7.181.354.971
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,99
|3.173.865.141
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,79
|7.511.831.029
|% 0,64
|
|ISCTR
|11,28
|3.808.153.988
|% 9,62
|
|HALKB
|12,51
|2.730.046.248
|% 9,93
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2296
|18,2451
|% 0,16
|
|Euro
|18,3156
|18,3222
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,9738
|21,0790
|% 0,04
|
|Frank
|18,6770
|18,7895
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8368
|4,8611
|% 0,03
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|9,77
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.876
|40,00
|
|Tam
|6.802
|6.861
|-34,00
|
|Yarım
|3.314
|3.352
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,11
|
|B. Petrol
|88,53
|88,53
|0,53
|