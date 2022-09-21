***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.09.2022 18:11
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.09.2022
Tescil Tarihi
21.09.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.09.2022 / 10665
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 mali yılının bağımsız denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin karar 07.09.2022 tarihinde gerçekleşen olağan Genel Kurul Toplantısı'ında onaylanarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.09.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10665 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064550
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,1474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1069
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,0961
18:05982,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,59
|Açılış
|: 982,59
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|SMRTG
|51,90
|360.592.487
|% 9,96
|
|OYYAT
|33,58
|90.176.069
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,19
|67.076.383
|% 9,94
|
|ELITE
|25,30
|83.917.292
|% 9,24
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|IHAAS
|63,00
|26.981.341
|% -7,22
|
|KUVVA
|42,22
|1.767.025
|% -6,84
|
|MOBTL
|2,49
|88.813.514
|% -4,60
|
|PRDGS
|4,01
|46.454.430
|% -4,30
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|SMRTG
|51,90
|360.592.487
|% 9,96
|
|BOBET
|7,38
|210.379.244
|% 0,68
|
|AYDEM
|15,23
|178.380.560
|% 2,77
|
|KLKIM
|35,20
|164.623.246
|% -2,87
|
|SEGYO
|1,33
|48.828.810
|% 0,76
|
|MOBTL
|2,49
|88.813.514
|% -4,60
|
|CONSE
|4,33
|127.576.926
|% -2,26
|
|BOBET
|7,38
|210.379.244
|% 0,68
|
|PSGYO
|4,30
|81.241.518
|% -3,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3163
|18,3414
|% 0,12
|
|Euro
|18,1291
|18,1449
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,7066
|20,8105
|% -0,33
|
|Frank
|18,9092
|19,0231
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8557
|4,8801
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|3,00
|
|Altın Gr.
|982
|983
|2,60
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.665
|6.756
|-19,00
|
|Yarım
|3.248
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,10
|
|B. Petrol
|89,45
|89,45
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
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17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
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17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem