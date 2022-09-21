***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.09.2022Tescil Tarihi21.09.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21.09.2022 / 10665AçıklamalarŞirketimizin 2022 mali yılının bağımsız denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin karar 07.09.2022 tarihinde gerçekleşen olağan Genel Kurul Toplantısı'ında onaylanarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.09.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10665 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064550BIST