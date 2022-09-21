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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.09.2022 18:11
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.09.2022
Tescil Tarihi
21.09.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.09.2022 / 10665
Açıklamalar

Şirketimizin 2022 mali yılının bağımsız denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin karar 07.09.2022 tarihinde gerçekleşen olağan Genel Kurul Toplantısı'ında onaylanarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.09.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10665 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064550


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Yarım 3.248 3.300 1,00  
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Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,10  
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