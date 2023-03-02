***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıC&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, 02.03.2023 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemi için denetçi olarak tayini hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119379BIST