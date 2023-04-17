***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2023 18:53
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
17.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı TTSG
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi için denetçi olarak tayinine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş, 17.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve17.04.2023 tarihli ve 10813 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139441
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0372
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,1898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0940
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.243,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.243,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3827
|19,3875
|% 0,19
|
|Euro
|21,1724
|21,1898
|% -0,44
|
|Sterlin
|23,8974
|24,0172
|% -0,22
|
|Frank
|21,4743
|21,6037
|% -0,42
|
|Riyal
|5,1520
|5,1779
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-11,80
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.758
|8.893
|102,00
|
|Yarım
|4.277
|4.352
|50,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-1,65
|