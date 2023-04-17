***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıC&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2023Tescil Tarihi17.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.04.2023 tarih ve 10813 sayılı TTSGAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından teklif edilen C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi için denetçi olarak tayinine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş, 17.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve17.04.2023 tarihli ve 10813 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139441BIST