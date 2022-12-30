***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 19:41
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kıbrıs Arsaları 2022 Yılı Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Kıbrıs arsalarına ilişkin 2022 yılı değerleme raporu ektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091652
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0684
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0566
En Düşük
19,9038
18:051.095,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.095,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6959
|18,7030
|% -0,01
|
|Euro
|20,0029
|20,0512
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,5558
|22,6690
|% 0,22
|
|Frank
|20,2009
|20,3225
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|10,26
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,74
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.393
|7.461
|28,00
|
|Yarım
|3.580
|3.647
|14,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.823
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|1,00
|