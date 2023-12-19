***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
19.12.2023 18:40
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
DÜNYA GRUP GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kıbrıs Arsaları 2023 Yılı Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
19.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Kıbrıs arsalarına ilişkin 2023 yılı değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227163
BIST
'
17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,56
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
17:5929,0943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0375
|Açılış
|: 29,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0979
En Düşük
28,9845
17:5931,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,2072
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9925
En Düşük
31,7021
17:591.913,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 19,50
|Açılış
|: 1.913,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.914,13
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
|
|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|181.713.336
|% 9,96
|
|PEKGY
|30,68
|155.794.363
|% 9,96
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
|
|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|DERHL
|11,13
|8.993.207
|% -9,95
|
|ASTOR
|92,65
|1.794.617.856
|% -0,27
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|ODAS
|8,94
|1.404.290.336
|% -0,22
|
|BIMAS
|305,25
|1.361.298.544
|% -4,01
|
|MEGMT
|28,70
|1.284.516.268
|% 1,70
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|ODAS
|8,94
|1.404.290.336
|% -0,22
|
|FORMT
|2,80
|294.794.445
|% -6,67
|
|MOBTL
|4,57
|400.012.811
|% -1,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0896
|29,0943
|% 0,13
|
|Euro
|31,9496
|31,9629
|% 0,65
|
|Sterlin
|36,9820
|37,1675
|% 0,94
|
|Frank
|33,6733
|33,8761
|% 0,94
|
|Riyal
|7,7325
|7,7713
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,13
|24,16
|% 0,66
|
|Platin
|960,47
|962,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.235,04
|1.239,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,24
|2.045,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
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17:57KZBGY
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17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
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17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem