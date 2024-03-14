***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin 1'inci, 2'nci, 5'inci, 7'nci, 8'inci, 12'nci, 14'üncü, 15'inci ve 18'inci maddelerinde değişiklik yapılması, 6'ncı, 9'uncu, 10'uncu, 11'inci, 21'inci, 22'nci ve 23'üncü maddelerinin iptal edilmesi ile mevcut esas sözleşmeye 38'inci ve 39'uncu maddelerin eklenmesini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 23.10.2023 tarihinde yaptığımız esas sözleşme değişikliği başvurumuz, 14.03.2024 tarihinde SPK tarafından karara bağlanmıştır.SPK tarafından verilen karara göre, Şirketimiz esas sözleşmesinin 1'inci, 2'nci, 5'inci, 7'nci, 12'nci, 14'üncü, 15'inci ve 18'inci maddelerinde değişiklik yapılması, 6'ncı, 9'uncu, 10'uncu, 11'inci, 21'inci, 22'nci ve 23'üncü maddelerinin iptal edilmesi ve esas sözleşmeye 38'inci ve 39'uncu maddelerin eklenmesi uygun bulunurken, esas sözleşmenin 8'inci maddesinin değiştirilmesi uygun bulunmamıştır.Şirketimizin "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsünden ayrılarak "Yatırım Holding" statüsüne dönüştürülmesine ilişkin Şirketin Unvanı başlıklı 2'nci maddesi başta olmak üzere değiştirilmesi, iptal edilmesi ve eklenmesi talepleri SPK tarafından uygun bulunan esas sözleşme maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin süreç ve bilgilendirmeler kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 8'inci maddesine ilişkin değişiklik talebi Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) İmtiyazlı Pay İhracına ilişkin 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına istinaden, mevcut durumda Şirketimizin GYO statüsünde olması nedeniyle SPK tarafından uygun görülmemiştir.Bu kapsamda 23.10.2023 tarihli başvurumuzun iki aşamada tamamlanması planlanmaktadır. İlk aşamada SPK tarafından değiştirilmesi uygun bulunan esas sözleşme maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerinin kabul etmesi durumunda, şirketimizin GYO statüsünden ayrılması ve Yatırım Holding statüsüne dönüştürülmesi tescil işlemleri ivedilikle tamamlanacaktır. İkinci aşamada tescil işlemlerinin hemen ardından esas sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 8'inci maddesi kapsamındaki tamamı imtiyazsız olan ortaklık paylarından, bir bölümünün imtiyazlı ortaklık paylarına dönüştürülmesini içeren esas sözleşme değişikliği talebiyle SPK'ya yeni bir başvuru yapılacaktır. Konuya ilişkin yaşanacak yeni gelişmeler kamuoyuna ivedilikle duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258950BIST