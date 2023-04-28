***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2023 19:09
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesi ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 17/04/2023 17/04/2023 10813
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143423
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0274
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0537
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.244,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4451
|19,4494
|% 0,13
|
|Euro
|21,4569
|21,4652
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,3714
|24,4936
|% 0,61
|
|Frank
|21,6920
|21,8227
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1699
|5,1959
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,68
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.186
|9.433
|151,00
|
|Yarım
|4.477
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,04
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|2,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem