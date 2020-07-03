***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.07.2020Genel Kurul Tarihi 29.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Rıhtım Caddesi No : 51 Karaköy-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve başkanlık divanının teşkili2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,7 - Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,11 - 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2019 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,13 - 2019 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,16 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Pera GYO İlan-Vekaletname.pdf - İlan MetniEk Açıklamalar2 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 14.00'da, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854441BIST