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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 17:43
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 03.07.2020
Genel Kurul Tarihi 29.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Rıhtım Caddesi No : 51 Karaköy-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkanlık divanının teşkili
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11 - 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - 2019 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - 2019 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Pera GYO İlan-Vekaletname.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
2 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 14.00'da, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854441


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DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
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Cumhuriyet 2.539 2.560 5,90  
Tam 2.614 2.627 6,10  
Yarım 1.270 1.285 3,00  
Çeyrek 635 643 1,50  
Gümüş.Ons 18,03 18,06 0,10  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,02  
B. Petrol 42,59 42,59 -0,55  
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