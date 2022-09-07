***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 12.08.2022Genel Kurul Tarihi 07.09.2022Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. No:2 D:1 Maltepe/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,5 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,7 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İlan.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün şirket merkez adresinde gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmediği Olağan Genel Kurul toplantısında2021 yılına ilişkin bilanço ve Kar-zarar hesapları oy çokluğu ile red edilmiştir.Şirket yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyetlerinden ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu oy çokluğu ile 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmemişlerdir.Ardus Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi ile Global Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilcisi Av. Uğur AYDIN karar muhalefetlerini dile getirip yazılı olarak divan heyetine sunmuş tutanağa eklenmiştir.Kar pay dağıtılmayacağına dair yönetim kurulu kararı hakkında genel kurula bilgilendirme yapıldı.2022 yılı için denetçi olarak PKF Aday Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. firması genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.Kamuoyuna saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061170BIST