***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 05.04.2024Genel Kurul Tarihi 28.04.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2024Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, oya sunulması ve karara bağlanması.3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.4 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.5 - 2023 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri konusunun oya sunulması ve karara bağlanması.6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.8 - 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.9 - Şirket esas sözleşmesinin 1'inci, 2'nci, 5'inci, 7'nci, 8'inci, 12'nci, 14'üncü, 15'inci, 18'inci, 19'uncu, 24'üncü, 25'inci ve 29'uncu maddelerinde değişiklik yapılması, 6'ncı, 9'uncu, 10'uncu, 11'inci, 21'inci, 22'nci ve 23'üncü maddelerinin teselsül ettirilmesi ile mevcut esas sözleşmeye 38'inci maddenin eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'nın onayına istinaden tadil edilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 01/01/2024-31/12/2024 faaliyet dönemi bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin oya sunulması ve karara bağlanması.11 - 14.04.2023-08.05.2023 tarihleri arasında yapılan ve ortaklık sermayesinin %2,5'ine denk gelen 3.590.529 adet ortaklık payının geri alınmasına ilişkin, SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 12'nci maddesinin 7'nci fıkrası kapsamında genel kurula bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 5'inci maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında yönetim kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın onaylanması ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 40. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi.18 - Şirket statüsünün Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Yatırım Holding'e dönüşmesi durumunda, şirketin finansman yapısını güçlendirmek üzere alınacak önlemler, gelecek büyüme stratejisi ve Şirket portföyünde önemli bir yere sahip olan Sümerpark AVM'nin yenilenme sürecinde gelinen son durum hakkında ortaklara bilgi verilmesi, ortakların görüşlerinin alınması.19 - Dilek ve görüşler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2024 tarihinde saat 10:00'da Grand Ankara Hotel & Convention Center Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:183 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269138BIST