***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
13.09.2022 13:19
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu başkanının adı
Ekrem KORKMAZ
İcra başkanı / genel müdürün adı
Muhammed Halit SÖNMEZ
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062591
BIST
13:333.621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -28,15
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
13:3318,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2487
En Düşük
18,2119
13:3318,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1243
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5730
En Düşük
18,4317
13:331.012,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.012,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,71
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ROYAL
|6,93
|1.428.516
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.090.125
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|761.484
|% 9,99
|
|CMENT
|67,85
|2.244.342
|% 9,97
|
|VAKBN
|15,66
|183.832.818
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|45.404.655
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.520.199
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,97
|672.125
|% -9,73
|
|BJKAS
|6,36
|146.799.801
|% -9,40
|
|ZRGYO
|4,93
|112.588.825
|% -7,50
|
|AKBNK
|18,25
|8.813.688.888
|% 4,23
|
|YKBNK
|9,44
|7.672.562.387
|% -2,58
|
|THYAO
|75,40
|6.923.741.545
|% 0,60
|
|ISCTR
|11,79
|6.735.179.051
|% -6,06
|
|ASELS
|32,20
|4.399.931.321
|% -0,12
|
|YKBNK
|9,44
|7.672.562.387
|% -2,58
|
|EKGYO
|5,20
|3.101.190.317
|% -2,80
|
|ISCTR
|11,79
|6.735.179.051
|% -6,06
|
|AKBNK
|18,25
|8.813.688.888
|% 4,23
|
|KRDMD
|15,68
|3.620.439.031
|% 2,42
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2403
|18,2484
|% 0,18
|
|Euro
|18,5604
|18,5698
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,2955
|21,4023
|% 0,29
|
|Frank
|19,1315
|19,2468
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,04
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|2,28
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.883
|11,00
|
|Tam
|6.819
|6.866
|10,00
|
|Yarım
|3.323
|3.357
|7,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|0,90
|