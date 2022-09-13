***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
13.09.2022 13:31
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062634
BIST
14:513.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 6,59
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:5118,2473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2473
En Düşük
18,2119
14:5118,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1265
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:511.015,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.015,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:48
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.007.463
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|69.498.806
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.380.508
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.663.455
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,50
|10.198.023.624
|% 5,65
|
|YKBNK
|9,68
|9.352.329.429
|% -0,10
|
|ISCTR
|12,07
|8.205.960.752
|% -3,82
|
|THYAO
|76,05
|7.593.850.495
|% 1,47
|
|EREGL
|33,44
|5.966.899.116
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,68
|9.352.329.429
|% -0,10
|
|EKGYO
|5,30
|3.670.375.028
|% -0,93
|
|ISCTR
|12,07
|8.205.960.752
|% -3,82
|
|AKBNK
|18,50
|10.198.023.624
|% 5,65
|
|KRDMD
|16,18
|4.920.210.736
|% 5,68
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2432
|18,2456
|% 0,17
|
|Euro
|18,5695
|18,5755
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,3323
|21,4393
|% 0,47
|
|Frank
|19,1336
|19,2489
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,04
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.893
|21,00
|
|Tam
|6.831
|6.880
|24,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|13,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,03
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|1,33
|
Seans Raporu
14:48
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-
15:03AEFES
Yüzde 4.62 oranında artışla 46.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 855, 842 adet işlem
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15:02MERKO
Yüzde 6.54 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 085, 820 adet işlem
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15:00XU100
Endeks 3, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 95, 240.00 milyon TL de
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15:00ADESE
Yüzde 6.09 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 220, 547 adet işlem
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14:59HURGZ
Yüzde 7.20 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 130, 403 adet işlem