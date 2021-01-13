***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.10.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ek olarak yapılan özel durum açıklamasıdır.Şirketimiz, 16.10.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile Ardus Gayrimenkul Yatırımları ("Ardus") tarafından başlatılan ve kesinleşen İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimize ait Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına haciz konulması için Merkezefendi Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere gönderildiği ve işbu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına 01.10.2020 tarihinde haciz konulduğu bilgisinin, İcra İflas Kanunu m. 103 uyarınca 16.10.2020 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen müzekkere ile öğrenildiği duyurulmuştu.İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. sayılı dosyasına Şirketimiz tarafından yapılan kısmi ödeme (200.000-TL) neticesinde Ardus tarafından haciz konulan Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesi mevkiinde kain ve tapunun M22A22B2D pafta, 6226 ada, 1 parsel, B Blok, 4736 yevmiye, 43 cilt, 4243 sahife'de kayıtlı bulunan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 27, 35, 55, 57, 87, 103, 104, 113 ve 151 no'lu bağımsız bölümlerdeki hacizler 13.01.2021 tarihinde kaldırılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901957BIST