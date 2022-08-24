***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 15:03
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyet alanları çerçevesinde yeni projelerle ilgili iş görüşmelerinin yapılması, mevcut projelerin geliştirilmesi için AR-GE projelerine başlanması ve inovasyon çalışmalarına ilişkin yatırım görüşmelerinin yapılması, yurtiçi ve yurtdışındaki Fonlarla ve kurumsal yatırımcılarla olabilecek görüşmelerle şirketin temsil edilmesi, sahip olunan ticari iştiraklerin büyümesine ve nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması konularında çalışmaları yürütmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Korkmaz ve Başkan Vekili Erdin Özel'in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057984
BIST
16:183.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -15,54
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:1818,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0549
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:1818,0316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0361
|Açılış
|: 18,0700
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|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:181.018,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.018,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:16
|HKTM
|17,71
|3.279.857
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.479.653
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|221.143.614
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.429.389
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|312,00
|45.355.054
|% -8,05
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,10
|8.965.250.267
|% 3,39
|
|ISCTR
|7,85
|4.120.720.056
|% -4,27
|
|YKBNK
|6,18
|3.520.016.203
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,20
|3.025.560.087
|% -2,44
|
|GARAN
|23,68
|2.834.720.633
|% 2,60
|
|YKBNK
|6,18
|3.520.016.203
|% -1,59
|
|ISCTR
|7,85
|4.120.720.056
|% -4,27
|
|EKGYO
|3,93
|1.814.829.962
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,40
|866.019.300
|% 4,80
|
|AKBNK
|11,20
|3.025.560.087
|% -2,44
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1545
|18,1615
|% 0,29
|
|Euro
|18,0199
|18,0272
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,2975
|21,4043
|% -0,32
|
|Frank
|18,7013
|18,8139
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8174
|4,8415
|% 0,19
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-4,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,50
|