***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyet alanları çerçevesinde yeni projelerle ilgili iş görüşmelerinin yapılması, mevcut projelerin geliştirilmesi için AR-GE projelerine başlanması ve inovasyon çalışmalarına ilişkin yatırım görüşmelerinin yapılması, yurtiçi ve yurtdışındaki Fonlarla ve kurumsal yatırımcılarla olabilecek görüşmelerle şirketin temsil edilmesi, sahip olunan ticari iştiraklerin büyümesine ve nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması konularında çalışmaları yürütmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Korkmaz ve Başkan Vekili Erdin Özel'in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,Pera GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057984BIST