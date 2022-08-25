***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Sami DUMAN ve Sn. Murat TAŞYÜREK'e ait bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurPera GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058351BIST