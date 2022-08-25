***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 17:19
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Sami DUMAN ve Sn. Murat TAŞYÜREK'e ait bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058351
BIST
17:163.122
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 61,99
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:1618,1752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:1618,1622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0704
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:161.025,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.025,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:16
|SNGYO
|4,18
|77.381.376
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.521.653.626
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.323.098
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,91
|415.357.861
|% -7,08
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,40
|203.014.295
|% -5,86
|
|ISCTR
|7,84
|6.912.169.006
|% 4,12
|
|THYAO
|69,95
|6.244.560.090
|% 1,89
|
|YKBNK
|6,42
|4.227.834.242
|% 6,29
|
|AKBNK
|11,75
|4.141.997.347
|% 6,14
|
|GARAN
|25,28
|2.822.423.427
|% 7,94
|
|ISCTR
|7,84
|6.912.169.006
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,42
|4.227.834.242
|% 6,29
|
|EKGYO
|3,83
|2.322.861.157
|% 0,79
|
|AKBNK
|11,75
|4.141.997.347
|% 6,14
|
|ALBRK
|2,49
|630.703.147
|% 5,96
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1610
|18,1752
|% 0,18
|
|Euro
|18,1484
|18,1622
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,4019
|21,5092
|% 0,35
|
|Frank
|18,7698
|18,8829
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8216
|4,8458
|% 0,20
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|30,00
|
|Tam
|6.860
|6.910
|-5,00
|
|Yarım
|3.343
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,20
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,57
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30ALBRK
Yüzde 5.53 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 569, 825 adet işlem
-
17:29DGNMO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 982, 128 adet işlem
-
17:28DAGHL
Yüzde 5.83 oranında artışla 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 329 adet işlem
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 63 artarak (% 2.31 ) 2, 778
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, QNBFB, TLMAN, HKTM, BRMEN, SNGYO, DGNMO, HEDEF, KLNMA, HALKB