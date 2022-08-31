***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 18:17
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.08.2022 tarihinde şirket yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Gökhan ÖZER 31.08.2022 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Gökhan Özer'in istifasının kabulüne, Sayın Gökhan ÖZER 'den boşalan Genel Müdürlük görevine Muhammed Halit SÖNMEZ'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Sayın Gökhan ÖZER 'e şirketimize olan katkılarından dolayı teşekkür eder, iş hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059147
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1028
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.004,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.004,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1989
|18,2088
|% 0,04
|
|Euro
|18,2957
|18,3144
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,1001
|21,2059
|% -0,02
|
|Frank
|18,5812
|18,6932
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8259
|4,8501
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-6,42
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.735
|6.807
|-25,00
|
|Yarım
|3.282
|3.328
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.663
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem