***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.08.2022 tarihinde şirket yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Gökhan ÖZER 31.08.2022 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Gökhan Özer'in istifasının kabulüne, Sayın Gökhan ÖZER 'den boşalan Genel Müdürlük görevine Muhammed Halit SÖNMEZ'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Sayın Gökhan ÖZER 'e şirketimize olan katkılarından dolayı teşekkür eder, iş hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059147BIST