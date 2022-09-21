***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 18:13
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Bütçe Planlama Müdürü Sn. Vildan YILMAZ DOĞAN ve Muhasebe Müdürü Sn. Hale KARLIDAĞ 21.09.2022 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılmışlardır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064551
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,1243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1300
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,0950
18:05982,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,14
|Açılış
|: 982,14
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3191
|18,3291
|% 0,06
|
|Euro
|18,0983
|18,1226
|% -0,72
|
|Sterlin
|20,6718
|20,7755
|% -0,49
|
|Frank
|18,8930
|19,0068
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8550
|4,8794
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|2,73
|
|Altın Gr.
|982
|982
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.662
|6.757
|-18,00
|
|Yarım
|3.246
|3.301
|2,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,11
|
|B. Petrol
|90,00
|90,00
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem