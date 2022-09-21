***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Bütçe Planlama Müdürü Sn. Vildan YILMAZ DOĞAN ve Muhasebe Müdürü Sn. Hale KARLIDAĞ 21.09.2022 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılmışlardır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064551BIST