***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 20:05
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2022 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında satım işlemlerimizin toplamı 4.846.176 TL+KDV, kiralama işlemlerimizin toplamı 94.068 TL+ KDV olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102321
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.159,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 13,53
|Açılış
|: 1.159,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.160,38
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7987
|% 0,08
|
|Euro
|20,3409
|20,3733
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,8711
|22,9858
|% 0,01
|
|Frank
|20,1918
|20,3135
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9886
|5,0136
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|22,36
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|12,65
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.874
|7.953
|143,00
|
|Yarım
|3.837
|3.892
|70,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.946
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,66
|0,29
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,81
|