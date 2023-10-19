***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGYO'dan Yatırım Holding'e dönüşüm amacıyla SPK'ya 11.10.2023 tarihinde yaptığımız başvurumuza istinaden 18.10.2023 tarihinde şirketimize ulaşan SPK yazısı ile eksik evraklar nedeni ile başvurumuzun işlemden kaldırıldığı, evrakların tamamlanıp yeniden hazırlanarak tekrardan başvuru yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda tüm paydaşlarımızın menfaatine uygun olan GYO'dan Yatırım Holdinge dönüşüm sürecimiz kararlılıkla devam etmekte olup ilerleyen zamanda süreçte yaşanacak gelişmeler konusunda kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207795BIST