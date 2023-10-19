***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2023 18:13
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GYO'dan Yatırım Holding'e dönüşüm amacıyla SPK'ya 11.10.2023 tarihinde yaptığımız başvurumuza istinaden 18.10.2023 tarihinde şirketimize ulaşan SPK yazısı ile eksik evraklar nedeni ile başvurumuzun işlemden kaldırıldığı, evrakların tamamlanıp yeniden hazırlanarak tekrardan başvuru yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda tüm paydaşlarımızın menfaatine uygun olan GYO'dan Yatırım Holdinge dönüşüm sürecimiz kararlılıkla devam etmekte olup ilerleyen zamanda süreçte yaşanacak gelişmeler konusunda kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207795
BIST
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18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0082
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1750
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.758,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.758,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9855
|27,9923
|% -0,03
|
|Euro
|29,6754
|29,6963
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,8901
|34,0601
|% 0,08
|
|Frank
|31,1206
|31,3081
|% 0,42
|
|Riyal
|7,4386
|7,4759
|% 0,04
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.757
|4,60
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.853
|11.951
|-44,00
|
|Yarım
|5.945
|6.000
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.963
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,08
|91,08
|-0,42
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
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17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
-
17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
-
17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem