***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.01.2024 tarihli kararıyla Tolga Karaca'nın 2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Adı Soyadı: Tolga KaracaGörevi: Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisie-mail: tolga.karaca@peragyo.com.tr ve yatirimci.iliskileri@peragyo.com.trKamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231312BIST