***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 19:40
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2023 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamız ile kamuoyuna açıkladığımız Denizli ilinde bulunan ve portföyümüzde önemli bir ağırlığa olan Sümerpark AVM'nin çatısı üzerine yapılması planlanan 3069 kWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projemiz de inşaat, montaj ve bağlantı anlaşmaları tamamlanmıştır.
GES projesinin son aşamasında, geçici kabul işlemleri için bugün itibariyle başvurumuz yapılmış olup gerekli izinler beklenmektedir.
Gerekli izinlerin alınmasının ardından GES projesinin devreye alınarak elektrik üretimine başlaması ile birlikte gerekli bilgilendirme ve açıklamalar kamuoyuna ayrıca yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240618
BIST
'
18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0498
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,8955
18:0533,0262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0692
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,7662
18:051.984,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.983,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.975,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9060
|30,0540
|% -0,15
|
|Euro
|32,7503
|32,9893
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,1070
|38,2982
|% -0,36
|
|Frank
|34,9417
|35,1522
|% -0,66
|
|Riyal
|7,9830
|8,0231
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,21
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|914,72
|916,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,35
|977,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,15
|78,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,40
|2.054,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
-
17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135