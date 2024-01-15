***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2023 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamız ile kamuoyuna açıkladığımız Denizli ilinde bulunan ve portföyümüzde önemli bir ağırlığa olan Sümerpark AVM'nin çatısı üzerine yapılması planlanan 3069 kWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projemiz de inşaat, montaj ve bağlantı anlaşmaları tamamlanmıştır.GES projesinin son aşamasında, geçici kabul işlemleri için bugün itibariyle başvurumuz yapılmış olup gerekli izinler beklenmektedir.Gerekli izinlerin alınmasının ardından GES projesinin devreye alınarak elektrik üretimine başlaması ile birlikte gerekli bilgilendirme ve açıklamalar kamuoyuna ayrıca yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240618BIST