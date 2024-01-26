***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26.01.2024 tarihli kararıyla Şirketimiz portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık hakkında 2024 yılı için değerleme hizmeti almak üzere Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nin, ayrıca Şirketimiz portföyüne 2024 yılı içinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklar hakkında değerleme hizmeti almak üzere Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. ile Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243095BIST