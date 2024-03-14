***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/01/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.01.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla, portföyümüzde bulunan Denizli ilindeki Sümerpark AVM'nin çatısı üzerine kurulu 3069 kWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) inşaat, montaj ve bağlantı anlaşmalarının tamamlandığı ve geçici kabul işlemleri için gereken başvurunun yapıldığı duyurulmuştu.Sümerpark AVM çatısı üzerine kurulan GES'in geçici kabul başvurusu Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından onaylanmış ve sistem kurulum anlaşması imzalanarak elektrik üretimine başlanmıştır.Sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde gereçekleştirilen GES yatırımımızın, Sümerpark AVM'nin elektrik giderlerini azaltarak şirketimizin karlılığını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258875BIST