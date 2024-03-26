***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetimimiz aldığı kararlar ile şirketimizi sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıma kararlılığındadır.Bu kapsamda son aşamasına gelinen Sümerpark AVM'nin renovasyonu (yenileme) projesi, GES Projesi ve Holding Dönüşümü konusunda kamuoyuna ve yatırımcılarımıza kısa bir bilgilendirme yapmak üzere bu bilgilendirme notu hazırlanmıştır.Şirket yönetimimizin aldığı ilk karar olan, SümerparkAVM çatısında yapımı planlanan GES Projemiz tamamlanmış ve elektrik üretimine başlanmıştır. GES Projemiz ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. SümerPark AVM'nin renovasyon sürecinin tamamlanması ve tam kapasite çalışmaya başlamasıyla, GES projesinin şirket karlılığına ve nakit akışına yüksek oranda katkı sağlaması beklenmektedir.İkinci olarak AVM'nin yıllardır süren kısmi kullanım durumunu gidermek üzere renovasyon çalışmaları planlanmış ve bu çerçevede Sümerpark AVM çatısının kapatılmasını da kapsayan renovasyon çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. Şirketimiz sektörde deneyimli firmalardan danışmanlık hizmeti alarak, proje dahilinde uzun süredir kiralama görüşmelerini yürütmektedir. Hali hazırda kamuoyuna açıklanacak bir sözleşme yapılmamış olup, inşaat çalışmalarının son aşamasına gelinmesi ile imzalanacak sözleşmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Projenin tamamlanması ile birlikte, şirketimiz portföyündeki en önemli gayrimenkul olan Sümerpark AVM'nin doluluk oranının artmasının ve enerji maliyetlerinin düşmesinin, şirketimizin yıllardır süren operasyonel karlılık problemini sona erdirmesi beklenmektedir.Şirketimizin mevcut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsü, farklı sektörlerden elde edebileceği getirilere engel olmaktadır. Yönetim kurulumuz, GYO Statü nedeniyle şirketin içinde bulunduğu kısır döngüden çıkmasının zor olduğunu değerlendirmiş ve dönüşüm ile ilgili izlenecek stratejiyi, 10 Ekim 2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştur. Aynı özel durum açıklamasının ekinde kamuoyuna duyurulan Dönüşüm Raporunda şirketimizin GYO Statüsünden çıkıp, Yatırım Holding Statüsüne dönüşümü ile Savunma Sanayi, Teknoloji-Yazılım, Yenilenebilir Enerji, Tarım, Finans gibi sektörlerde yatırımlar yapılacağı duyurulmuştur.Yönetim kurulumuz, dönüşüm raporuyla tam uyumlu şekilde şirketi yönetmeye devam etmekte olup, GES Projesi, Sümerpark AVM'nin renovasyonu, yapılacak yeni kiralama sözleşmeleri ve GYO statüsünden çıkış ile birlikte şirketimizin daha sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınacağını değerlendirmektedir.Sermaye Piyasası Kurulunun uygun bulduğu GYO Statüsünden çıkarak Yatırım Holdinge dönüşümünü kapsayan esas sözleşme tadiline, genel kurulumuzun da izin vermesi durumunda, Yatırım Holding dönüşümü tamamlanacak olup, yatırımlarımız genişletilerek şirketimizin büyümeye devam etmesi sağlanacaktır.Şirketimiz faaliyetleri ile alakalı tüm süreçlerden kamuoyu ve değerli yatırımcılarımız bilgilendirileceklerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262315BIST