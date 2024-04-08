***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2024 19:24
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/04/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26 Mart 2024 tarih ve E-12233903-340.18-51897 sayılı yazısı ile şirketimizden talep edilen özel durum açıklamamızdır.
Şirketimizin genel kurul toplantısında gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payları satın almak üzere, pay başına 8,164820 TL'ye, 10 Aralık 2023 tarihinden sonraki her gün için yıllık Türk Lirası Gecelik Referans Faiz oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak fiyattan, Ekrem Korkmaz ve Erdin Özel tarafından yapılan ve SPK tarafından onaylanan ekteki Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ile Yatırım Holding Statüsüne Dönüşüm Raporu 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar haftanın ilk iş günlerinde yapılacak özel durum açıklamasıyla duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271171
BIST
'
18:059.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 137,86
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.767
18:0532,0564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0406
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
18:0534,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1936
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,1153
En Düşük
34,6182
18:052.408,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,11
|Açılış
|: 2.408,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENTRA
|13,31
|20.551.066
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|114.273.850
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|426.386.848
|% 10,00
|
|BRKSN
|48,40
|45.423.336
|% 10,00
|
|AKENR
|16,50
|1.920.302.866
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|71.573.460
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,95
|1.323.317.804
|% -9,96
|
|ONCSM
|177,00
|378.874.817
|% -5,85
|
|EUKYO
|27,10
|20.616.713
|% -5,31
|
|MARTI
|4,30
|170.011.310
|% -4,66
|
|THYAO
|310,00
|11.246.161.843
|% 0,90
|
|ISCTR
|12,82
|5.284.064.848
|% 0,47
|
|TUPRS
|183,10
|4.657.960.133
|% 1,89
|
|YKBNK
|30,74
|3.608.541.567
|% 1,79
|
|EREGL
|41,94
|3.440.530.503
|% 1,35
|
|ISCTR
|12,82
|5.284.064.848
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,83
|1.475.816.797
|% 1,39
|
|VAKBN
|17,12
|3.413.139.343
|% 2,88
|
|EKGYO
|10,57
|1.998.192.776
|% 6,98
|
|HALKB
|16,55
|2.787.541.550
|% 9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0196
|32,0564
|% 0,13
|
|Euro
|34,9234
|34,9461
|% 0,56
|
|Sterlin
|40,6712
|40,8751
|% 0,85
|
|Frank
|35,4947
|35,6726
|% 0,33
|
|Riyal
|8,5638
|8,6067
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,77
|27,80
|% 0,66
|
|Platin
|964,83
|965,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,02
|1.051,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,09
|90,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.336,93
|2.337,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 943, 286 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde 5.09 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 543 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.01 oranında artışla 85.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 174, 436 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 98 artarak (% 1.02 ) 8, 624
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, SAMAT, RYSAS, ARDYZ, TRILC, GOLTS, ATATP, HALKB, KENT, ENTRA