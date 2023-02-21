***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmekte olan payında fiyat istikrarının sağlanması ve hissedarların menfaatlerinin korunması amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 712.800.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 70.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2023 tarihli kararıylaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izne istinaden1) Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmekte olan payında fiyat istikrarının sağlanması ve hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde, borsada kendi paylarının geri alımının yapılabilmesine,2) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 70.000.000 TL (yetmişmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,3) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının çıkarılmış sermayesinin %5'ini temsil eden 7.128.000 TL nominal değere sahip 712.800.000 adet paya kadar (her biri 0,01 TL) olarak belirlenmesine,4) Geri alım yapılabilecek sürenin azami 6 (altı) ay olarak belirlenmesine,5) Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için Genel Müdür Sayın Berati Usta'nın yetkilendirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115712BIST