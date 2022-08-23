Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.08.2022 15:24
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EKREM KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 29.07.2022 Bağımsız Üye Değil
ERDİN ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 29.07.2022 Bağımsız Üye Değil
HALİL ÜRÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2022 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
MURAT TAŞYÜREK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2022 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
SAMİ DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.07.2022 Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057769


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.122
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  3.070  
Önceki Kapanış :  3.122  
En Yüksek
3.132 En Düşük
3.070
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BEYAZ 13,42 65.013.915 % 10,00  
BFREN 1.306,80 15.198.934 % 10,00  
FLAP 6,82 90.999.651 % 10,00  
OBASE 15,84 142.565.624 % 10,00  
SNPAM 12,10 1.008.475 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,1234 18,1333 % 0,13  
Euro 18,0367 18,0567 % -0,06  
Sterlin 21,3535 21,4606 % -0,06  
Frank 18,7081 18,8208 % 0,00  
Riyal 4,8107 4,8348 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 -1,29  
Altın Gr. 1.018 1.019 0,74  
Cumhuriyet 6.815 6.918 45,00  
Tam 6.841 6.917 1,00  
Yarım 3.333 3.381 0,00  
Çeyrek 1.672 1.690 0,00  
Gümüş.Ons 19,09 19,11 -0,03  
Gümüş Gr. 11,14 11,16 0,01  
B. Petrol 100 100 -0,34  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru