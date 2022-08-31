***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2022 14:44
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EKREM KORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.07.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERDİN ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 29.07.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
HALİL ÜRÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.07.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
MURAT TAŞYÜREK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.07.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058351 Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
SAMİ DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.07.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058351 Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059077
BIST
17:143.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 19,40
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:1418,1989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
17:1418,2489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
17:141.004,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.004,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:14
|GZNMI
|35,20
|174.444.142
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|91.269.148
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|54.366.891
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|119.166.955
|% 9,97
|
|ESCAR
|43,20
|3.925.368
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.459.370
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|124,70
|20.759.314
|% -9,64
|
|FLAP
|7,03
|132.723.065
|% -7,01
|
|THYAO
|72,65
|6.302.102.518
|% 3,12
|
|PETKM
|14,17
|5.384.537.701
|% 5,35
|
|GARAN
|23,30
|4.237.927.278
|% -3,80
|
|YKBNK
|7,11
|3.727.474.680
|% 3,64
|
|AKBNK
|12,01
|2.992.617.646
|% 1,01
|
|EKGYO
|4,07
|2.339.603.174
|% 0,99
|
|YKBNK
|7,11
|3.727.474.680
|% 3,64
|
|PETKM
|14,17
|5.384.537.701
|% 5,35
|
|HALKB
|8,57
|2.875.873.147
|% 9,31
|
|ISCTR
|8,06
|2.727.221.028
|% 1,26
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1841
|18,1989
|% -0,01
|
|Euro
|18,2413
|18,2489
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,0739
|21,1796
|% -0,15
|
|Frank
|18,4971
|18,6085
|% -0,38
|
|Riyal
|4,8245
|4,8487
|% 0,08
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.736
|6.796
|-36,00
|
|Yarım
|3.282
|3.322
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|-0,36
|