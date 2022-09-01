***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUHAMMED HALİT SÖNMEZ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyeliği ve Danışmanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059401BIST